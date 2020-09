NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für für die Papiere des Eurostoxx50-Neulings Pernod Ricard nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller habe im Geschäftsjahr 2020 besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unklare Aussichten bei recht hohen Erwartungen dürften aber die Aktien belasten./ag/mis