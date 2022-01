NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 200 auf 220 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Europäische Getränkehersteller seien günstig bewertet, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte besonders für die Bierproduzenten. Für Spirituosenhersteller ist der Experte etwas zurückhaltender gestimmt und favorisiert hier aus Bewertungsgründen Pernod./mf/edh