NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach starken Halbjahreszahlen von 220 auf 222 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzern sei mittlerweile höher als vor der Corona-Pandemie, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/tav