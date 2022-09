ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Sanjeet Aujla rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass der Spirituosenkonzern gut in das neue Geschäftsjahr gestartet ist. Er erhöhte nochmals leicht seine Gewinnschätzungen je Aktie wegen vorteilhafter Währungsentwicklungen./tih/edh