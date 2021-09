NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Wegen der Gewinnrisiken und der schwer vorhersagbaren Geschäftsentwicklung bleibe sie für die europäischen Konsumgüterhersteller vorsichtig, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt berücksichtige noch nicht ausreichend die Risiken durch die weiter steigenden Rohstoffpreise und die Kosteninflation.