NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von kurzfristig soliden Aussichten für den Spirituosenhersteller - mit zunehmendem Fokus auf eine mittelfristig überdurchschnittliche Entwicklung./ajx/edh