NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Quartalszahlen von United Spirits seien ein positives Zeichen für Pernod Ricard und Diageo, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek