NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Vor Beginn der Quartalsberichtssaison erlaubten die Daten für Tequila, Scotch und irischen Whiskey einen positiven Ausblick für die europäischen Spirituosenhersteller, schrieb Analyst Fintan Ryan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Präferenz für Qualität und Spirituosenhersteller innerhalb der Getränkeindustrie gelte insbesondere für Pernod Ricard, Diageo und Campari./gl/mis