NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller sollte im Schlussquartal und Geschäftsjahr 2021/22 von der Lockerung von Corona-Maßnahmen profitiert haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Schlussquartal rechnet sie mit einer starken Geschäftsdynamik und positiven Währungseffekten./gl/ck