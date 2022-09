NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach der Telefonkonferenz zum Zahlenwerk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti aktualsierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach den tags zuvor vorgelegten Geschäftsjahreszahlen des Spirituosenherstellers. Trotz steigender Kosten, einer möglichen Konsumentenzurückhaltung und Risiken durch Lockdowns in China sehe sie dem neuen Geschäftsjahr 2022/23 zuversichtlich entgegen./ck/edh