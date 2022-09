NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 sollte stark ausfallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Die starken Verkäufe des Spirituosenherstellers und die Preisentwicklung in den USA spreche dafür. Zudem sei die Bewertung günstig./mf/gl