Barclays Capital

Pernod Ricard Underweight

10:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard von 139 auf 132 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die anstehenden Zahlen des Spirituosenherstellers dürften anhaltend schwierige Geschäfte belegen, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. In den USA gehe es wegen des anhaltenden Abbaus der Lagerbestände wohl weiter bergab, während in China Importzölle auf Cognac drohten./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 03:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 03:59 / GMT

