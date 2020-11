ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für PSA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Autoherstellers sei in jeder Hinsicht besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./mf/mis