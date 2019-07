NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,00 Euro belassen. Die Umsätze des Autobauers dürften angesichts der Produktionseinstellung unprofitabler Modelle und einer schrittweisen Nachfrageerholung im europäischen Markt von einer stärkeren Preissetzungsmacht getrieben sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu dürften Kapazitäten in Europa besser genutzt und Kosten weiter reduziert worden sein./kro/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 10:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 10:50 / BST



