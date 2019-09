NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA nach einem Treffen auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die wichtigen Treiber für sein Anlageurteil seien weiterhin intakt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf Kostensenkungen und die Lohnpolitik des französischen Autobauers, eine größer werdende Preismacht oder auch die Einbeziehung der Marke Opel in das Plattformsystem des Mutterkonzerns./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 13:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2019 / 13:38 / BST



