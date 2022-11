NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum auf "Hold" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die Nachfrage sei weiter robust, aber die Investitionen stiegen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie nach guten Quartalsergebnissen vom Vortag./ag/stk