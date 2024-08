Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Pfizer Hold

12:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen und einer Ausblickserhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Für 2024 hob Analystin Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen an und verwies dabei auf beschleunigte Kostensenkungen. Für die Jahre danach ergäben sich aber keine Änderungen. Im Fokus bleibe die Erfüllung der Covid-19-bezogenen Ziele. Da in der zweiten Jahreshälfte noch rund 5,5 Milliarden US-Dollar verbucht werden müssten, seien die Finanzzahlen des Pharmakonzerns in diesem Jahr erheblich vom Jahresausklang abhängig./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com