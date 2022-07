NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pfizer von 51 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Zahlen des Pharmakonzerns zum ersten Halbjahr richte sich der Blick in der zweiten Jahreshälfte auf Covid-Produkte, die Verteilung der Finanzmittel und die Produkt-Pipeline, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gekappte Kursziel basiere auf seinen Umsatzprognosen und der Bewertung der einzelnen Medikamente und Medikamentenkandidaten./ck/men