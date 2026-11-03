Pfizer Aktie
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Marktkap. 155,48 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
AI Analyse
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Nach den Quartalszahlen sowie den anschließenden Gesprächen mit dem Pharmakonzern ermutige ihn die generell ordentliche Geschäftsentwicklung, schrieb Chris Schott am Dienstag. Er hob seine Umsatzprognosen moderat an./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 30,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 30,00
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 30,04
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,13%
|
Analyst Name:
Chris Schott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|03.05.18
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.17
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|08:01
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG