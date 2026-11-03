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Pfizer Aktie

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Symbol PFE

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

08:01 Uhr
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
26,76 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Nach den Quartalszahlen sowie den anschließenden Gesprächen mit dem Pharmakonzern ermutige ihn die generell ordentliche Geschäftsentwicklung, schrieb Chris Schott am Dienstag. Er hob seine Umsatzprognosen moderat an./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 30,00		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 30,04		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,13%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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