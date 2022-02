NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Der Quartalsbericht des Pharmakonzerns habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber der Ausblick und hier hätten die Ziele eher enttäuscht. Er verwies dabei vor allem das Umsatzziel für das Covid-19-Mittel Paxlovid und die Bruttomarge./tih/ajx