NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Auf der Umsatzebene blieben seine klar über dem Pfizer-Ziel liegenden Schätzungen weitgehend unberührt, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf der Gewinnebene gehe er von einer etwas geringeren Gewinnspanne des Covid-19-Mittels Paxlovid aus als bisher von ihm veranschlagt./tih/mis