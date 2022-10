NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 57 auf 50 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott kappte seine Ergebnisschätzungen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er berücksichtigt geringere Paxlovid-Umsätze und ungünstige Währungsentwicklungen./ag/ngu