NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Philips vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Margen und Wachstum der Sparte Diagnosis & Treatment dürfte von einem gesunden Auftragsbuch gestützt worden sein, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick dürfte der Medizintechnikkonzern bestätigen./edh/tih