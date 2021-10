NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der gesenkte Ausblick des Medizintechnikkonzerns liege nun auf dem Niveau der Markterwartungen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx