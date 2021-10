NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Philips von 55 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des niederländischen Konzerns deuteten darauf hin, dass die mittelfristigen Prognosen erreichbar sein sollten, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das kommende Jahr habe er seine Prognosen etwas nach unten angepasst./mf/nas