Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips vor Zahlen von 47,00 auf 47,50 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das dritte Quartal dürfte im Rahmen der Erwartungen ausfallen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie des Medizintechnikers hob sie an, womit sie jüngste Währungseffekte und eine positivere Sicht auf die Sparte Personal Health reflektiere./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.