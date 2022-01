NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Philips nach einem Treffen mit Finanzchef Abhijit Bhattacharya auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Sie sei nun noch zuversichtlicher über den Ausblick des Medizintechnikkonzerns im neuen Jahr, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/jha/