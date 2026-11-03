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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Philips Hold

11:46 Uhr
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe die Erwartungen solide übertroffen und die Auftragslage erhole sich, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank einer gestiegenen Produktivität habe die Marge trotz Inflation und Importzöllen zugelegt./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Hold

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,04 €		 Abst. Kursziel*:
-7,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,90%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

11:46 Philips Hold Deutsche Bank AG
09:41 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Philips Neutral UBS AG
03.11.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
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