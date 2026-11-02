Philips Aktie
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Marktkap. 23,69 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Medizintechnik-Herstellers sei eher schwach, die bereinigte Marge aber stark gewesen, schrieb Julien Dormois in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Prognose für 2026 sei bestätigt worden, doch angesichts der schwierigeren Vergleichswerte im vierten Quartal des Vorjahres sei das Risiko noch lange nicht gebannt./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
25,56 €
|Abst. Kursziel*:
-2,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,42%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
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|Philips Hold
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