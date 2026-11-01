Philips Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 26,45 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 25 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Wachstum im Bereich Diagnosis & Treatment (D&T) im dritten Quartal sei schwach gewesen, schrieb Julien Dormois in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee zu den Zahlen. Das Segment Personal Health (PH) habe dies aber kompensiert. Die Markterwartungen für 2027 hält Dormois für ziemlich optimistisch, bleibt aber unter anderem aus Bewertungsgründen an der Seitenlinie./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:15 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,11 €
|Abst. Kursziel*:
3,28%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,05%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.