NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die letzte Rückrufaktion sei unerheblich für die Finanzen, aber schlecht für die Stimmung, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek