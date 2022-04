NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Umsatz der Niederländer habe zwar leicht über den Erwartungen gelegen, der Fokus richte sich aber wohl auf die Profitabilität, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Montag in einer Reaktion auf die Geschäftszahlen des Medizintechnikherstellers und weitere Rückstellungen für den Rückruf und den Austausch bestimmter Beatmungsgeräte./ag/ajx