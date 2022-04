NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 32 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit halte an, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht der Niederländer. Mit seiner Umsatzprognose für 2022 liegt er am unteren Rand der Zielspanne des Konzerns./ag/mis