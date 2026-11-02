Philips Aktie
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Marktkap. 23,69 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Expertin hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und das starke Auftragswachstum hervor./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Market-Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
23,40 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
24,62 €
|Abst. Kursziel*:
-4,96%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
25,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,62%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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