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AI Analyse

Bernstein Research

Philips Market-Perform

09:11 Uhr
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
25,33 EUR 0,89 EUR 3,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Expertin hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und das starke Auftragswachstum hervor./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Market-Perform

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
23,40 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
24,62 €		 Abst. Kursziel*:
-4,96%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
25,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,62%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

09:11 Philips Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
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