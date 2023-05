Bernstein Research

Philips Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Testergebnisse von Philips für wegen möglicher Gesundheitsgefahren in die Kritik geratene Beatmungsgeräte wertete Analystin Lisa Bedell Clive als leicht positiv für das Unternehmen. Die US-Gesundheitsbehörde (FDA) verfüge auch über die entsprechenden Daten. Die Behörde könne diese zwar anders interpretieren als Philips; sollte die FDA aber zu ähnlichen Schlüssen gelangen wie das Unternehmen, so wäre dies ein starker Kurstreiber für die Aktien des Herstellers medizintechnischer Geräte, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal dies auch für Privatklagen hilfreich für Philips wäre. Erste Verfahren dürften im kommenden Jahr beginnen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 07:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 07:05 / UTC

