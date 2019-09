NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips vor Zahlen zum dritten Quartal von 42,20 auf 42,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells habe er die Margenprognosen für das dritte Jahresviertel reduziert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Medizintechnikkonzern werde im vierten Quartal einiges zu tun haben, um sein Margenziel für das Gesamtjahr 2019 zu schaffen./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 18:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 00:15 / BST



