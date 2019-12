NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips anlässlich der weltweit wichtigsten Radiologenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Künstliche Intelligenz sei das Hauptthema auf der Jahrestagung der Radiological Society of North America (RSNA) gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Seine Gespräche mit dem Management von Siemens Healthineers, Philips und GE Healthcare signalisierten eine Fortsetzung der jüngsten Wachstumsraten im weltweiten Medizintechnik-Geschäft./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2019 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / 07:33 / GMT



