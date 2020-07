NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach den Quartalszahlen von 36,80 auf 39,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Medizintechniker stehe nach dem zweiten Jahresviertel attraktiv da mit Blick auf die zweite Jahreshälfte, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittelfristig reiche es aber nur zu einem neutralen Votum./ajx/edh