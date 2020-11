NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Analyst David Adlington wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den geplanten Verkauf der Sparte Haushaltsgeräte positiv. Seiner Meinung nach sollte Philips die Erlöse lieber an die Anleger ausschütten als für kleinere Zukäufe zu nutzen, da die Niederländer damit in der jüngsten Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen gemacht hätten./la/bek