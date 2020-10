NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Der Medizintechnikhersteller habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Adlington am Montag in einer ersten Reaktion. Die kurzfristige Stärke der Aktie könnte angesichts des Ausblicks auf 2021 aber nachlassen./gl/mis