NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 38,60 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Neue Mittelfristziele des Herstellers von Gesundheitstechnik seien eine gute Story, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/mis