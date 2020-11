NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach dem Kapitalmarkttag des Medizintechnikkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Die Pläne für ein höheres Wachstum der Niederländer aus eigener Kraft erschienen plausibel, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he