NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Philips bei einem Kursziel von 40,90 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. In vielerlei Aspekten stünden die Niederländer so gut da wie nie seit er sie beobachte, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Folgerisiken aus dem Produktrückruf wegen Qualitätsmängeln bei den DreamStation-Beatmungsgeräten ließen ihn aber dennoch nicht gut schlafen, so Adlington./ag/edh