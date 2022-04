NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal von 29,20 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe wenige Gründe, in die Aktie des Medizintechnikunternehmens zu investieren, da die Risiken eher überwögen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf weitere negative Überraschungen mit Blick auf den Rückruf und Austausch von Beatmungsgeräten./ck/mis