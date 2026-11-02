Philips Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 23,69 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Umsatzwachstum entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Natalia Webster in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) des Medizintechnikkonzerns sei aber klar besser als prognostiziert ausgefallen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Sector Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
25,56 €
|Abst. Kursziel*:
-2,19%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
25,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,42%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|10:46
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|10:46
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets