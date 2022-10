NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 11,40 Euro gesenkt. Analyst James Vane-Tempest begründete diesen Schritt in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der jüngsten Gewinnwarnung und anhaltender Unsicherheit. Die Ergebnisschätzungen dürften weiter sinken und auch die mittelfristigen Ziele der Niederländer seien gefährdet./ag/tih