NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Quartalszahlen von 21,30 auf 18,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Selbst die nun reduzierten Jahresziele des Medizintechnikkonzerns seien immer noch risikobehaftet, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2022 und 2023./edh/mis