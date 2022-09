NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte wegen Lieferengpässen wie erwartet dürftig ausfallen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Quartals- und Jahresprognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis schraubte er nach unten. Im vierten Quartal bedürfe es einer Kraftanstrengung, um die Jahresziele noch zu erreichen. In seinen Augen werden die Probleme auch im kommenden Jahr anhalten./jcf/gl