NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Dies schrieb Analyst David Adlington am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf eine weitere massive Gewinnwarnung. Er sieht bei den Markterwartungen an das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) ein Korrekturrisiko von etwa 20 Prozent./ag/nas