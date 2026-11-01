Porsche Automobil Aktie
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Marktkap. 8 Mrd. EURKGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
AI Analyse
Porsche Automobil Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion die Erwartungen an die Holding etwas an nach deren Neunmonatszahlen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,60 €
|Abst. Kursziel*:
60,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,42%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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