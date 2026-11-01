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Porsche Automobil Aktie

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Deutsche Bank AG

Porsche Automobil Buy

09:36 Uhr
Porsche Automobil Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
25,40 EUR 0,24 EUR 0,95%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion die Erwartungen an die Holding etwas an nach deren Neunmonatszahlen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,60 €		 Abst. Kursziel*:
60,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,42%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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